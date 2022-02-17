ФСБ нашла в Севастополе призывавшего к насилию 21-летнего праворадикала

В Севастополе задержан сторонник праворадикальной идеологии, призывавший в интернете к насилию. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

По данным спецслужб, житель Севастополя 2001 года рождения разместил в сети националистические публикации с призывами к совершению насильственных действий против представителей отдельных народов и лиц, объединенных по расовому признаку. РИА Новости публикует оперативное видео задержания подозреваемого.

На кадрах видны силовики, которые приходят домой к молодому человеку. Ему оглашают основание для задержания. У него нашли противогаз. В телефоне также оказалось видео экстремистского содержания.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье 280 («Публичные призывы к экстремистской деятельности») УК РФ.