Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

ФСБ нашла в Севастополе призывавшего к насилию 21-летнего праворадикала

ФСБ задержала 21-летнего жителя Севастополя за националистические публикации в интернете

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

В Севастополе задержан сторонник праворадикальной идеологии, призывавший в интернете к насилию. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

По данным спецслужб, житель Севастополя 2001 года рождения разместил в сети националистические публикации с призывами к совершению насильственных действий против представителей отдельных народов и лиц, объединенных по расовому признаку. РИА Новости публикует оперативное видео задержания подозреваемого.

На кадрах видны силовики, которые приходят домой к молодому человеку. Ему оглашают основание для задержания. У него нашли противогаз. В телефоне также оказалось видео экстремистского содержания.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье 280 («Публичные призывы к экстремистской деятельности») УК РФ.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
В Карачаево-Черкесии убили сходившего в туалет на обочине туриста из Москвы
Армянские фермеры обвинили Белоруссию в подделке картофеля
Лавров оценил отношение Запада к Минским соглашениям
Отец девятилетней студентки Тепляковой показал документ о ее профессионализме
Мать Собчак выступила против законопроекта о запрете чайлдфри в интернете
Раскрыта эффективность четвертой дозы вакцины от коронавируса
Суд отменил решение о признании песни «Порнофильмов» экстремистской
Бывшая солистка «Серебра» высказалась о скандальной скульптуре в Москве
Лавров прокомментировал названную Politico дату вторжения на Украину
Жители Донецка прокомментировали обстрелы города
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.