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Катавшихся в ванне троих экстремалов оштрафовала ГИБДД Екатеринбурга

За катание в ванне по дорогам Екатеринбурга оштрафованы трое экстремалов

Кадр: страница «Типичный Екатеринбург» во «ВКонтакте»

ГИБДД Екатеринбурга оштрафовала троих экстремалов, катавшихся по дорогам города в ванне. Об этом в четверг, 17 февраля, «Ленте.ру» сообщил представитель МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По данным ведомства, 11 февраля на дорогах Екатеринбурга появился автомобиль Nissan, к которому была привязана ванна; в ней находился человек. Видео и фото с путешествующей ванной стало вирусным в интернете.

Полиция нашла и оштрафовала причастных. Нарушителями оказались трое мужчин. Так, 26-летнего водителя автомобиля Audi, из салона которого велась съемка, оштрафовали на 1500 рублей за стоянку в зоне действия знака «Остановка, стоянка запрещена», 30-летнего пассажира ванны оштрафовали на 500 рублей за нахождение на проезжей части без цели перехода. А 26-летнего водителя Nissan — на 1000 рублей за нарушение правил перевозки пассажиров. Горелых отметил, что никто не пострадал, но последствия таких развлечений могут быть реально трагичными.

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Леонид Микуляк
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