Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

«Изюмный бомбардировщик» умер в возрасте 101 года

Умер участвовавший в операции «Берлинский воздушный мост» летчик Гейл Хелворсен
Гейл Хелворсен

Гейл Хелворсен. Фото: Donna Burnett / U.S Airforce / Wikipedia

Пилот американской транспортной авиации Гейл Хелворсен, участвовавший в операции «Берлинский воздушный мост», скончался в возрасте 101 года. Об этом сообщает CNN.

Уточняется, что летчик умер в окружении близких после непродолжительной болезни. Хелворсен приобрел известность после Второй мировой войны. Операция Берлинский воздушный мост проходила с 23 июня 1948 года по 12 мая 1949 года в связи с советской блокадой Западного Берлина. За это время жителям города было переправлено около 2,3 миллиона тонн продовольствия, угля и бензина.

Хелворсен сбрасывал ожидающим у края летного поля немецким детям сладости, используя носовые платки как парашюты. После того, как информация об этом появилась в СМИ, к акции подключились и другие военные летчики. Участвующие в операции самолеты получили название «изюмные», а Хелворсен стал известен как «изюмный бомбардировщик» и «шоколадный дядя».

В 2010 году самолет DC3, который принимал участие в операции Берлинский воздушный мост, совершил аварийную посадку в берлинском аэропорту Шонефельд. Всего на борту раритетного воздушного судна находились 25 пассажиров и три члена экипажа.

«Лента добра» в Telegram приносит счастье и возвращает веру в человечество. Подписывайся!
Ксения Назарова
Обсудить
Последние новости
В Луганске сообщили о массированных обстрелах и перебоях с электричеством
Крупнейшая в мире криптобиржа добилась признания в России
Фрэнсис Форд Коппола вновь раскритиковал Marvel за «фильмы-прототипы»
Глава МИД ФРГ сочла потерей отказ России от участия в Мюнхенской конференции
Израиль смягчил коронавирусные ограничения для туристов
Усиливающиеся обстрелы привели к перекрытию трассы в ДНР
В деле главного десантника Урала появился новый эпизод о коррупции
Приезжие напали на полицейских на станции московского метро
«Изюмный бомбардировщик» умер в возрасте 101 года
Сборная Финляндии по хоккею вышла в финал Олимпиады в Пекине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.