«Изюмный бомбардировщик» умер в возрасте 101 года

Пилот американской транспортной авиации Гейл Хелворсен, участвовавший в операции «Берлинский воздушный мост», скончался в возрасте 101 года. Об этом сообщает CNN.

Уточняется, что летчик умер в окружении близких после непродолжительной болезни. Хелворсен приобрел известность после Второй мировой войны. Операция Берлинский воздушный мост проходила с 23 июня 1948 года по 12 мая 1949 года в связи с советской блокадой Западного Берлина. За это время жителям города было переправлено около 2,3 миллиона тонн продовольствия, угля и бензина.

Хелворсен сбрасывал ожидающим у края летного поля немецким детям сладости, используя носовые платки как парашюты. После того, как информация об этом появилась в СМИ, к акции подключились и другие военные летчики. Участвующие в операции самолеты получили название «изюмные», а Хелворсен стал известен как «изюмный бомбардировщик» и «шоколадный дядя».

В 2010 году самолет DC3, который принимал участие в операции Берлинский воздушный мост, совершил аварийную посадку в берлинском аэропорту Шонефельд. Всего на борту раритетного воздушного судна находились 25 пассажиров и три члена экипажа.