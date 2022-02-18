Лукашенко назвал Путина старшим братом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал российского лидера Владимира Путина старшим братом. Его слова прозвучали во время пресс-конференции по итогам саммита России и Белоруссии в Кремле. Трансляция выступления доступна на YouTube-канале RT.

Его слова прозвучали в ответ на вопрос специального корреспондента издания «Коммерсантъ» Дмитрия Колесникова. Журналист хотел узнать у белорусского президента, как он оценивает возможность уйти со своего поста по результатам возможных президентских выборов в Белоруссии.

В ответ на это Лукашенко заметил, что ему необходимо посоветоваться со старшим братом (Владимиром Путиным). Он также заявил, что не позволит совершиться государственному перевороту в Белоруссии, к которому народ страны якобы подталкивают иностранные государства.

Во время той же пресс-конференции Лукашенко назвал некоторых западных политиков патологически опасными как для окружающих, так и для собственных народов. Лукашенко добавил, что текущая ситуация ненормальна. Он напомнил, что Москва и Минск не хотят развязывать военный конфликт.