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Лукашенко счел западных политиков «патологически опасными» для своих народов

Президент Белоруссии уличил западных политиков в скудоумии и безответственном поведении

Фото: Globallookpress.com

Впервые за десятки лет Россия и Белоруссия оказались на пороге конфликта, в который может быть вовлечен весь континент. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, трансляцию передает РБК.

Белорусский лидер счел некоторых западных политиков патологически опасными как для окружающих, так и для собственных народов. «Мы видим во всей красе безответственность и скудоумие ряда западных политиков, не поддающееся логике и разумному разъяснению поведение стран-соседей, их болезненное желание пройтись по самому краю», — рассказал он.

Лукашенко добавил, что текущая ситуация ненормальна. Он напомнил, что Москва и Минск не хотят развязывать военный конфликт.

Ранее Путин рассказал, что совместные учения военных России и Белоруссии «Союзная решимость — 2022», активная фаза которых продлится до 20 февраля, никому не угрожают и носят только оборонительный характер. По его словам, Минск и Москва дали высокую оценку учениям.

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Виктория Кондратьева
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