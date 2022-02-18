Фигурант дела об убийстве журналистки Анны Политковской совершил попытку суицида

В Московской области фигурант дела об убийстве журналистки «Новой Газеты» Анны Политковской совершил попытку суицида. Об этом в пятницу, 18 февраля, в своем Telegram-канале сообщает MK.RU.

По данным издания, речь идет о Беслане Гайтукаеве — двоюродном брате организатора покушения Лом-Али Гайтукаева. Свести счеты с жизнью в близи железнодорожных путей в Балашихе он не сумел. Россиянину вызвали скорую помощь, однако по пути он сбежал от медицинской бригады.

Издание предполагает, что причиной столь эксцентричного поведения могут быть не угрызения совести, а злоупотребление наркотиками. Ранее у Гайтукаева были с ними проблемы.

В деле об убийстве Анны Политковской Гайтукаев проходил как свидетель. Именно он опознал в роли киллера своего племянника Руслана Махмудова, но позже от этих показаний отказался.

Анна Политковская была застрелена в лифте своего дома 7 октября 2006 года. По данным следствия, мотивом преступления была месть за ее профессиональную деятельность. В июне 2014 года киллер Рустам Махмудов и один из организаторов убийства, Лом-Али Гайтукаев, получили пожизненные сроки.