Германия осудила Россию за рост напряженности в Европе

Россия несет ответственность за рост напряженности в Европе. С таким обвинением в адрес Москвы выступила глава МИД Германии Анналена Бербок, передает ТАСС.

«Сегодня грозит новая война в центре нашей Европы. Наращивание войск со стороны России представляет собой совершенно неприемлемую угрозу Украине, но также и нам всем и нашей архитектуре мира в Европе», — заявила министр иностранных дел Германии.

Он отметила, что этот кризис сформировался не вокруг Украины, а вокруг России. «Мы настоятельно призываем Россию немедленно отвести свои войска. Первые сигналы были проблеском надежды, но мы должны видеть сейчас дела, ведь российская угроза по-прежнему реальна», — заявила Бербок.

Ранее она сообщила, что отказ российских официальных лиц от участия в Мюнхенской конференции по безопасности создает угрозу для мирного процесса, поскольку европейское сообщество лишается еще одной возможности обсудить кризис вокруг Украины.