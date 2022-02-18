Глава МИД ФРГ сочла потерей отказ России от участия в Мюнхенской конференции

Отказ российских официальных лиц от участия в Мюнхенской конференции по безопасности создает угрозу для мирного процесса, поскольку европейское сообщество лишается еще одной возможности обсудить кризис вокруг Украины. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, цитату приводит RT.

«Я еду сегодня в Мюнхен, чтобы обсудить то, как мы можем ответить на логику угроз применения силы и военной эскалации логикой диалога. Именно в нынешней крайне опасной ситуации было бы так важно встретиться в Мюнхене с российскими представителями», — рассказала министр.

Глава МИД ФРГ также сочла потерей отказ Москвы от участия в конференции.

Ранее с подобным заявлением выступил председатель Мюнхенской конференции, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер. Он напомнил, что российские политики представляли позицию страны в Мюнхене на протяжении многих лет. И в настоящее время дипломат категорически не принимает упреки Москвы в «превращении конференции в трансатлантический клуб».

Конференция проходит 18 — 20 февраля.