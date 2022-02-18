Патрушев рассказал о ликвидации шести террористических ячеек на Урале

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что за 2021 год на Урале пресечена деятельность шести террористических ячеек. Об этом в пятницу, 18 февраля, сообщает ТАСС.

На совещании по вопросам обеспечения безопасности в Уральском федеральном округе (УРФО),Патрушев заявил, что правоохранительными органами установлено более 50 человек, причастных к террористической деятельности. Также предотвращен въезд в страну десятков экстремистов, многие из которых являлись приверженцами запрещенного в России АУЕ и исламских радикальных организаций.

Секретарь Совета безопасности России отметил, что за 2021 года количество преступлений экстремистской направленности в УРФО снизилось на 15%. При этом Патрушев отметил необходимость усиления на Урале противодействие террористическим преступлениям. Их количество наоборот выросло на 20% за 2021 год. Патрушев потребовал в первую очередь усилить силовикам и руководству Свердловской и Челябинской областей, а также Ямало-Ненецкого автономного округа.

30 января сообщалось, что Николай Патрушев назвал «полной нелепостью» утверждения, что Россия якобы угрожает Украине.