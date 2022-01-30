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Патрушев прокомментировал утверждения об угрозе Украине со стороны России

Секретарь Совбеза РФ Патрушев назвал нелепостью утверждения, что Россия угрожает Украине

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал «полной нелепостью» утверждения, что Россия якобы угрожает Украине. Его слова передает ТАСС.

«Нет никакой угрозы», — подчеркнул Патрушев, добавив, что жители Украины, в том числе официальные лица, сами заявляют об отсутствии угрозы со стороны Москвы.

«Нет, американские официальные лица утверждают, что угроза есть, и они готовы драться, предоставляя оружие, до последнего украинца», — прокомментировал секретарь Совбеза.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации сообщил, что президент США Джо Байден и его помощники недовольны тем, что власти Украины «преуменьшают угрозу» якобы готовящегося вторжения, а также «без особой благодарности» принимают поддержку Вашингтона.

Западные страны неоднократно обвиняли Россию в подготовке «вторжения» на Украину. В Кремле заявили, что такие обвинения не имеют никаких оснований, и Россия не собирается нападать на другие государства.

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Варвара Кошечкина
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