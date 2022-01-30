Патрушев прокомментировал утверждения об угрозе Украине со стороны России

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал «полной нелепостью» утверждения, что Россия якобы угрожает Украине. Его слова передает ТАСС.

«Нет никакой угрозы», — подчеркнул Патрушев, добавив, что жители Украины, в том числе официальные лица, сами заявляют об отсутствии угрозы со стороны Москвы.

«Нет, американские официальные лица утверждают, что угроза есть, и они готовы драться, предоставляя оружие, до последнего украинца», — прокомментировал секретарь Совбеза.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации сообщил, что президент США Джо Байден и его помощники недовольны тем, что власти Украины «преуменьшают угрозу» якобы готовящегося вторжения, а также «без особой благодарности» принимают поддержку Вашингтона.

Западные страны неоднократно обвиняли Россию в подготовке «вторжения» на Украину. В Кремле заявили, что такие обвинения не имеют никаких оснований, и Россия не собирается нападать на другие государства.