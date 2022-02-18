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Обвиненного в пытках электрошокером полицейского арестовали в Петербурге

В Санкт-Петербурге арестован полицейский, обвиняемый в пытках электрошокером

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Суд в Санкт-Петербурге арестовал полицейского, обвиняемого в пытках электрошокером. Об этом «Ленте.ру» в пятницу, 18 февраля, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

По данным «Новой газеты», речь идет о Павле Марчуке, заместителе командира взвода №1 патрульно-постовой службы по Приморскому району. Его задержали 14 февраля. Следствие считает, что он в дежурной части нанес потерпевшему «множественные удары в том числе неустановленным устройством контактного воздействия на человека при помощи электрических разрядов высокого напряжения» в голову, тело и руки. Полицейский не признал вину, от дачи показаний отказался.

Инкриминируемое преступление произошло 10 ноября 2021 года, в День полиции. Кроме Марчука, еще трое силовиков являются фигурантами этого дела и подозревается в превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств. Потерпевший — некий Хачик Джоргнцян. Он заявил, что полицейские посадили его в машину, где несколько раз ударили в живот электрошокером. Хачика увезли в отдел, где пытки продолжились. Позже его отпустили из отдела, составив протокол о мелком хулиганстве. Потерпевший зафиксировал побои и ожоги от электрошокера и обратился в правоохранительные органы с заявлением.

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Леонид Микуляк
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