В ЛДПР рассказали о состоянии Жириновского

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский идет на поправку после заражения COVID-19, однако ему еще требуется наблюдение врачей. О состоянии здоровья политика рассказал замглавы думской фракции партии Ярослав Нилов, пишет РИА Новости.

«Давайте пожелаем ему скорейшего выздоровления. Мы выражаем также слова благодарности всем врачам и нашим гражданам, которые шлют теплые слова на его имя», — заявил депутат.

Ранее зампред комитета Госдумы по здравоохранению Сергей Леонов обратился к СМИ из-за здоровья политика. По его словам, состояние Жириновского, заразившегося коронавирусом, остается стабильным, политик продолжает раздавать поручения однопартийцам из больницы. Все публикации СМИ об ухудшении его здоровья не соответствуют действительности, уточнил он.

Председатель ЛДПР со 2 февраля находится в центральной клинической больнице. По данным пресс-службы Минздрава, его состояние стабильное, политик получает всю необходимую медицинскую помощь.