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Железная дорога из Донецка в Россию пострадала во время обстрела

На железной дороге в ДНР перебило рельсы во время обстрела

Кадр: Telegram-канал «RT на русском»

На территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) пострадала во время обстрела железная дорога, идущая из Донецка в Россию. Видео военного корреспондента Семена Пегова с места событий опубликовано в Telegram-канале RT.

На кадрах видно, что в одном месте перебиты рельсы. По словам Пегова, огонь мог вестись из ствольной артиллерии. Следы обстрела видны и рядом с железнодорожным полотном.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. Киев и самопровозглашенные республики обвинили друг друга в нарушении перемирия. ДНР, в частности, утверждала, что украинская армия открыла огонь из минометов по окраинам Донецка и Горловки. По данным Киева, силы ЛНР обстреляли детский сад и школу в Луганской области.

Утром 18 февраля стрельба продолжилась. Вооруженные силы Украины сообщают, что «российско-оккупационные войска» 60 раз нарушили режим прекращения огня и в 43 случаях использовали запрещенное Минскими соглашениями оружие.

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Алевтина Запольская
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