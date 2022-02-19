Вучич предсказал полный коллапс мира при конфликте США и России

Президент Сербии Александар Вучич предсказал, что конфликт США и России может привести к полному коллапсу мира. Его слова приводит ТАСС.

«Если дойдет до чего-либо между американцами и русскими на мировом уровне, и они [Запад] введут санкции на все из России, что нам делать с нефтью, газом?» — задался вопросом сербский президент.

Он напомнил, что Китай, США, Россия, Украина, Индия являются крупнейшими производителями зерна, пшеницы и кукурузы. «Что будет на рынке в ту же секунду, если бы что-то случилось? Мы все надеемся и почти уверены, что ничего не случится, но... мы должны быть готовы», — заявил Вучич. Он выразил уверенность, что если отношения США и России дойдут до конфликта, «это будет почти полный коллапс мира».

По словам сербского лидера, страна накопила запасы продовольствия. Объемов горючего в стране хватит на месяц. Еще около 110 миллионов кубических метров газа хранится в газохранилищах.