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В Луганске ликвидировали возгорания после взрывов

МЧС ЛНР сообщило о ликвидации возгораний после двух взрывов газопровода в Луганске

Фото: РИА Новости

Возгорания после взрывов на двух газопроводах в Луганске ликвидированы, инфраструктура не повреждена. Об этом сообщил представитель МЧС непризнанной Луганской народной республики (ЛНР) в ходе совещания с врио главы МЧС России Александром Чуприяном, передает РИА Новости.

Ранее генеральный директор предприятия «Луганскгаз» Татьяна Богородько назвала диверсию в качестве причины двух взрывов газопровода. По ее словам, 95 абонентов оказались отключены от системы газоснабжения. Сообщения о первом взрыве в Луганске появились после полуночи 19 февраля. Позже стало известно, что на газопроводе в поселке Малая Вергунка произошло крупное возгорание, на место инцидента была направлена аварийная бригада. Вскоре стало известно о втором взрыве. Отмечалось, что горит газовая заправка в Каменнобродском районе города.

Источник ТАСС в силовых структурах ЛНР сообщил, что в ночь на субботу, 19 февраля, в Луганске произошло по меньшей мере три взрыва газопровода.

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Марина Совина
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