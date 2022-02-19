В Луганске ликвидировали возгорания после взрывов

Возгорания после взрывов на двух газопроводах в Луганске ликвидированы, инфраструктура не повреждена. Об этом сообщил представитель МЧС непризнанной Луганской народной республики (ЛНР) в ходе совещания с врио главы МЧС России Александром Чуприяном, передает РИА Новости.

Ранее генеральный директор предприятия «Луганскгаз» Татьяна Богородько назвала диверсию в качестве причины двух взрывов газопровода. По ее словам, 95 абонентов оказались отключены от системы газоснабжения. Сообщения о первом взрыве в Луганске появились после полуночи 19 февраля. Позже стало известно, что на газопроводе в поселке Малая Вергунка произошло крупное возгорание, на место инцидента была направлена аварийная бригада. Вскоре стало известно о втором взрыве. Отмечалось, что горит газовая заправка в Каменнобродском районе города.

Источник ТАСС в силовых структурах ЛНР сообщил, что в ночь на субботу, 19 февраля, в Луганске произошло по меньшей мере три взрыва газопровода.