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После взрыва в Луганске 95 абонентов оказались отключены от газоснабжения

Директор «Луганскгаза» сообщила, что после взрыва 95 абонентов отключены от газоснабжения

Кадр видео: РИА Новости

После взрыва в Луганске 95 абонентов оказались отключены от системы газоснабжения. Об этом сообщила директор ГУП «Луганскгаз» Татьяна Богородько, ее слова приводит РИА Новости.

«На месте взрыва по улице 2-я Беломорская продолжают работать сотрудники правоохранительных органов. На данный момент от системы газоснабжения временно отключено 95 абонентов», — сказала Богородько.

Ранее предприятие «Луганскгаз» назвало причину двух взрывов. По словам генерального директора предприятия Татьяны Богородько, подрыв был произведен с целью диверсии.

Сообщения о первом взрыве в Луганске появились после полуночи 19 февраля. Позже стало известно, что на газопроводе в поселке Малая Вергунка произошло крупное возгорание. Вскоре появилась информация о втором взрыве на газовой заправке в Каменнобродском районе города.

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Марина Совина
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