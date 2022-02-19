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Силовики в Луганске заявили о по меньшей мере трех взрывах газопровода за ночь

Силовики в Луганске заявили о по меньшей мере трех взрывах газопровода за ночь

Фото: РИА Новости

По меньшей мере три взрыва газопровода произошло в Луганске в ночь на субботу, 19 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Луганской народной республики (ЛНР).

«Было не менее трех взрывов. На улице Фрунзе в районе Малая Вергунка газопровод был подорван в двух местах. Спустя примерно полчаса произошел взрыв на улице Веселогоровская в Каменнобродском районе», — рассказал собеседник агентства.

Ранее предприятие «Луганскгаз» назвало диверсию в качестве причины двух взрывов. По информации генерального директора предприятия Татьяны Богородько, подрыв был произведен с целью диверсии.

Сообщения о первом взрыве в Луганске появились после полуночи 19 февраля. Позже стало известно, что на газопроводе в поселке Малая Вергунка произошло крупное возгорание, на место инцидента была направлена аварийная бригада.

Вскоре стало известно о втором взрыве. Отмечалось, что горит газовая заправка в Каменнобродском районе города.

Марина Совина
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