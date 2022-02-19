Уровень заполненности газохранилищ в Европе снизился до 32 процентов

Менее пяти процентов от закачанного в летний сезон газа осталось в подземных хранилищах (ПХГ) Европы. Общий уровень их заполненности составляет 32 процента. Об этом сообщает «Газпром» в Telegram.

По данным компании, подземные газохранилища Германии в настоящее время опустошены более чем на две трети, Франции — почти на три четверти.

Как отмечает Gas Infrastructure Europe, на 17 февраля объем активного газа в европейских подземных хранилищах снизился на 21 процент по сравнению с прошлогодним уровнем. Отобрано 95,3 процента (44,8 миллиарда кубометров) от объема газа, закачанного летом.

С 11 января 2022 года уровень запасов в европейских ПХГ перешел в область рекордных минимумов за многолетний период. На 12 февраля запасы примерно на один миллиард кубометров ниже минимального показателя на эту дату. Обычно отбор газа из европейских хранилищ продолжается до конца марта-середины апреля.

Заполненность ПХГ Украины также находится на минимальных уровнях. На 12 февраля она упала до 10,8 миллиарда кубометров, что на 45,8 процента (на 9,1 миллиарда кубометров) ниже, чем в 2021 году.