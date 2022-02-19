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Украинские военные обстреляли из минометов три населенных пункта в ЛНР

В ЛНР заявили об обстрелах из минометов военными ВСУ районов трех населенных пунктов

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из минометов калибром 120 мм районы трех населенных пунктов самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом заявило представительство Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram-канале.

Согласно данным представительства, украинские военные в 03:20 выпустили шесть мин калибра 120 мм в район Первомайска, в 04:15 — выпустили 12 мин калибра 120 мм по населенному пункту Металлист и в 05:05 обстреляли 12 минами калибра 120 мм районы Славяносербска. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Обострение ситуации в Донбассе произошло 17 февраля. Обе стороны обвиняют друг друга в многократных нарушениях перемирия и обстрелах населенных пунктов. Украинские власти отвергают планы по наступлению в Донбассе, заявляя о приверженности дипломатическому урегулированию.

Марина Совина
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