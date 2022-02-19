В ЕС оценили возможность заместить поставки газа из России

В ближайшее время Европейский союз не сможет заместить поставки газа из России поставками сжиженного природного газа (СПГ). Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности. Ее цитируют ТАСС.

«В ближайшее время мы не сможем заместить поставки газа из России на СПГ, который нам поставляют наши ближайшие друзья, в частности США», — заявила еврочиновница. По ее словам, ЕС закупает в России 40 процентов поступающего в сообщество газа.