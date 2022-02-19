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Конфликт беженцев с Донбасса и эвакуировавшего их водителя попал на видео

Беженцы с Донбасса устроили разборки с водителем, эвакуировавшим их в Ростовскую область

Между беженцами из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и водителем, который эвакуировал их в Ростовскую область, произошла ссора. Конфликт попал на видео, которое опубликовало издание «Федерал пресс» в Telegram.

Переселенцы потребовали у мужчины везти их к пункту пребывания, однако он отказался. По словам водителя, он должен доставить их до таможни, а ехать дальше без полицейского сопровождения он не может. Беженцы, в свою очередь, оказались в растерянности и не понимали, что им делать дальше.

Ранее врио главы МЧС Александр Чуприян заявил, что готовность принять у себя беженцев с Донбасса выразили 26 регионов России. По его словам, компания РЖД сообщила, что может предоставить составы для перевозки беженцев из Ростовской области в другие субъекты страны.

Юлия Ямпольская
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