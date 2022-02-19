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Населенный пункт в ДНР оказался обесточен после обстрела

Населенный пункт Васильевка в ДНР обесточен после обстрела, повреждена насосная станция

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

После обстрела украинскими силовиками населенный пункт Васильевка в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) оказался обесточен. Об этом в Telegram-канале сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Кроме того, в результате обстрела повреждена Васильевская насосная станция, загорелся трансформатор №2. Из-за остановки насосной станции Донецкая фильтровальная станция переведена на резервную подачу воды, добавили в представительстве.

Обстрел по населенному пункту Васильевка велся после 05:15 субботы, 19 февраля. В его сторону были выпущены четыре мины калибром 82 миллиметра.

Обострение ситуации в Донбассе произошло 17 февраля. Обе стороны обвиняют друг друга в многократных нарушениях перемирия и обстрелах населенных пунктов. Украинские власти отвергают планы по наступлению в Донбассе, заявляя о приверженности дипломатическому урегулированию.

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Марина Совина
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