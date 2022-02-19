Украинские силовики обстреляли еще один населенный пункт в ДНР

Представительство непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило об обстреле украинскими силовиками еще одного населенного пункта в ДНР. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что обстрел велся после 05:15 по московскому время по населенному пункту Васильевка. В его сторону были выпущены четыре мины калибром 82 миллиметра.

Обострение ситуации в Донбассе произошло 17 февраля. Обе стороны обвиняют друг друга в многократных нарушениях перемирия и обстрелах населенных пунктов. Украинские власти отвергают планы по наступлению в Донбассе, заявляя о приверженности дипломатическому урегулированию.

