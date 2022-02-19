Россиянка рассказала подробности разрыва снаряда недалеко от границы с Украиной

Жительница Дурновки в Тарасовском районе Марина рассказала подробности разрыва снаряда недалеко от границы с Украиной. Ее слова приводит Telegram-канал Don Mash.

Она отметила, что первым заметил что-то странное супруг. Он как раз вышел на улицу и услышал грохот. Затем мужчина подошел поближе и понял, что перед ним воронка от снаряда. Внутри и по краям был рассыпан белый порошок, имеющий сильный запах, рассказала россиянка.

Супруги быстро собрали вещи и убежали к родителям. Позже они вызвали участкового, на место происшествия выехал наряд. По словам Марины, на улице до сих пор слышны выстрелы.

Взрыв произошел утром 19 февраля примерно в 4:00 по московскому времени. Снаряд разорвался возле станицы Митякинской в Тарасовском районе, в 300 метрах от одного из домов, рассказали местные жители полицейским.