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В США предупредили о риске ядерной войны с Россией из-за Байдена

Американский политик Габбард заявила о риске ядерной войны с Россией из-за Джо Байдена
Тулси Габбард

Тулси Габбард . Фото: Brendan McDermid / Reuters

Бывший член палаты представителей США от округа Гавайи Тулси Габбард в эфире Fox News предупредила о риске ядерной войны с Россией из-за американского лидера Джо Байдена.

«Противостояние с Россией, которое устроил президент, приводит к росту инфляции, к удорожанию топлива. Ситуация продолжит ухудшаться, если США и их партнеры введут санкции», — отметила она.

Габбард считает, что Россия может ответить на действия Соединенных Штатов, после чего натолкнется на реакцию Вашингтона. По ее мнению, это может запустить спираль конфронтации двух стран, итогом которой станет обмен ядерными ударами. «Почему президент США выбирает такой путь?» — заявила она.

Ранее заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков заявил, что ядерная война между Россией и США может привести к тотальному уничтожению этих стран.

Марина Совина
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