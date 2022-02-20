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Американский фигурист-рекордсмен осудил решение CAS о командном турнире Игр-2022

Фигуриста Чена разочаровало отсутствие церемонии награждения командного турнира Игр-2022

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Олимпийский чемпион по фигурному катанию американец Нэйтан Чен высказался об отсутствии церемонии награждения командного турнира Игр 2022 года в Пекине. Его слова приводит ТАСС.

Спортсмен заявил, что разочарован решением Спортивного арбитражного суда (CAS). «Это был бы большой момент для всех, кто здесь работал в нашей замечательной команде. А этот момент у нас забрали. Мы сделали свою часть работы и хотели пройтись с медалями», — подчеркнул он.

19 февраля стало известно, что американские фигуристы подали апелляцию в CAS, требуя проведения награждения. В результате суд оставил в силе решение Международного олимпийского комитета (МОК), согласно которому церемония награждения победителей командного турнира фигуристов проводиться не будет.

МОК не стал проводить церемонию награждения на фоне скандала вокруг допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой. Сборная США заняла второе место в командном турнире. Лучшими стали россияне.

Чен выиграл олимпийское золото в мужском одиночном катании. Он установил мировой рекорд в короткой программе.

Анастасия Борисова
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