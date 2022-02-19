CAS вынес решение о награждении призеров командного турнира фигуристов на Играх

Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение относительно апелляции фигуристов сборной США, которые требовали организовать церемонию награждения призеров командного турнира на Олимпиаде. Об этом сообщается на сайте суда.

CAS отклонил апелляцию американской сборной. Согласно решению Международного олимпийского комитета (МОК), церемонии награждения победителей командного турнира фигуристов проводиться не будет.

Ранее стало известно, что американские фигуристы потребовали награждения. Сборная США заняла второе место в командном турнире. Лучшими стали россияне.

МОК не стал проводить церемонию награждения на фоне скандала вокруг допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой. Россиянка была допущена до участия в личном турнире решением CAS.