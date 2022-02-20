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Спорт

В Пекине официально закрыли зимние Олимпийские игры-2022

Томас Бах объявил зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине официально закрытыми

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объявил о закрытии XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Огонь Олимпиады был потушен во время церемонии закрытия Игр. Факел был закреплен в центре снежинки, на частях которой указаны все страны-участницы соревнований.

В параде спортсменов приняли участие представители команды Олимпийского комитета России (ОКР). Ее знаменосцем стал трехкратный чемпион Игр в Пекине Александр Большунов.

Олимпийцы сборной России завоевали в Пекине 32 медали, среди которых 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград. Таким образом, отечественные спортсмены обновили собственный национальный рекорд на зимних Олимпиадах и превзошли результаты Игр в Сочи. Больше всего медалей команде принесли лыжники — у них 11 наград, на втором месте — фигурное катание с шестью наградами, третьим стал биатлон — четыре медали.

Церемония закрытия стартовала в 15:00 по московскому времени. Она прошла на Национальном стадионе Пекина.

Дарья Коршунова
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