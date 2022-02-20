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Украина усилила меры безопасности на газопроводах

РБК: Глава ГТС Украины Макогон заявил об усилении мер безопасности на газопроводах

Фото: @NaftogazUK

Глава газотранспортной системы (ГТС) Украины Сергей Макогон заявил об усилении мер безопасности газопроводов страны на фоне обострения ситуации в Донбассе. Его слова приводит РБК.

«Приняты меры по защите всей критической инфраструктуры, в том числе ГТС, и не только в направлении Донецкой и Луганской народных республик», — указал Макогон.

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Он подчеркнул, что основной задачей оператора газотранспортной системы является обеспечение транспортировки топлива украинским и европейским потребителям даже в случае чрезвычайной ситуации.

Ранее сообщалось, что на газопроводе в Луганске произошли взрывы. Сообщения о первом из них появились после полуночи 19 февраля. Позже на газопроводе в поселке Малая Вергунка произошло крупное возгорание, на место инцидента была направлена аварийная бригада. Вскоре стало известно о втором взрыве. Отмечалось, что горит газовая заправка в Каменнобродском районе города.

Генеральный директор предприятия «Луганскгаз» Татьяна Богородько назвала диверсию в качестве причины двух взрывов газопровода. По ее словам, 95 абонентов оказались отключены от системы газоснабжения.

Источник ТАСС в силовых структурах ЛНР сообщил, что в ночь на субботу, 19 февраля, в Луганске произошло по меньшей мере три взрыва газопровода.

Марина Совина
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