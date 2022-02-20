Водителям назвали способы избежать столкновения с резко затормозившей машиной

Автоэксперт Егор Васильев назвал водителям способы избежать столкновения с резко затормозившей впереди машиной. Он посоветовал очень быстро перенести ногу с педали газа и ударить по тормозу изо всех сил, передает агентство «Прайм».

По словам специалиста, в этом случае произойдет практически моментальная блокировка колес транспортного средства, после чего система АБС обеспечит максимально возможное снижение скорости движения, авто перейдет от режима качения к торможению.

Если же водитель понимает, что ему не оставить машину до препятствия, можно повернуть руль и продолжить замедление, пояснил автоэксперт.

«Вместе с тем, к маневру на торможении можно прибегать только в том случае, если вы гарантированно не создадите помех другим участникам движения. Иначе, может сложиться ситуация, при которой вина за потенциальное ДТП может быть возложена на вас», — подчеркнул Васильев и порекомендовал тормозить в рамках своей полосы движения в потоке транспортных средств.

Ранее директор по сервису одного из подразделений группы «Авилон» Павел Сидоров заявил, что с приходом весны водителям следует проверить «слабые места» автомобиля после весны. Он посоветовал осмотреть аккумулятор, состояние уплотняющих элементов, технических жидкостей, давление в системах машины, а также возможность ржавчины и коррозии.

