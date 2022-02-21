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Путин назвал суть американской политики

Президент Путин в обращении заявил, что США не нужна большая самостоятельная Россия

Президент России Владимир Путин в ходе своего видеообращения назвал суть политики США. Трансляция ведется в эфире телеканала «Россия 24».

«Им не нужна такая большая самостоятельная страна, как Россия. Это и есть источник всей американской политики», — заявил глава государства.

В том же обращении Путин раскрыл размер материальной поддержки Майдана на Украине Соединенными Штатами. Он уточнил, что материальная поддержка со стороны посольства США составляла один миллион долларов в день.

Марина Совина
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