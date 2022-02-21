Путин назвал суть американской политики
Президент Путин в обращении заявил, что США не нужна большая самостоятельная Россия
Президент России Владимир Путин в ходе своего видеообращения назвал суть политики США. Трансляция ведется в эфире телеканала «Россия 24».
«Им не нужна такая большая самостоятельная страна, как Россия. Это и есть источник всей американской политики», — заявил глава государства.
В том же обращении Путин раскрыл размер материальной поддержки Майдана на Украине Соединенными Штатами. Он уточнил, что материальная поддержка со стороны посольства США составляла один миллион долларов в день.