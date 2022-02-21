Шойгу заявил о возможности Украины создать ядерное оружие

Украина может создать ядерное оружие. Его носителями могут стать в том числе оперативно-тактические ракетные комплексы «Точка-У». Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе заседания Совбеза по вопросу признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), трансляция которого ведется на портале «Смотрим.ру».

Он напомнил, что Украина заявляет о желании вернуть себе статус ядерной страны и отметил, что это крайне опасно, ведь за долгие годы советской власти там создали возможности по созданию такого оружия.

Глава Минобороны добавил, что у Киева есть оборудование, технологии и специалисты, имеющие возможностей гораздо больше, чем Иран или Северная Корея, «о которых говорят со всех уровней и занимаются соглашениями о том, чтобы эти страны были денуклиаризированны».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что готов вернуть Украине ядерный статус, если стране не предоставят гарантии безопасности.