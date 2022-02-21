Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Шойгу заявил о возможности Украины создать ядерное оружие

Министр обороны Шойгу заявил, что Киев может создать ядерное оружие

Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Украина может создать ядерное оружие. Его носителями могут стать в том числе оперативно-тактические ракетные комплексы «Точка-У». Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе заседания Совбеза по вопросу признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), трансляция которого ведется на портале «Смотрим.ру».

Он напомнил, что Украина заявляет о желании вернуть себе статус ядерной страны и отметил, что это крайне опасно, ведь за долгие годы советской власти там создали возможности по созданию такого оружия.

Глава Минобороны добавил, что у Киева есть оборудование, технологии и специалисты, имеющие возможностей гораздо больше, чем Иран или Северная Корея, «о которых говорят со всех уровней и занимаются соглашениями о том, чтобы эти страны были денуклиаризированны».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что готов вернуть Украине ядерный статус, если стране не предоставят гарантии безопасности.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Ямпольская
Обсудить
Последние новости
Путин пообещал объявить решение по вопросу признания ДНР и ЛНР
«Одноклассники» перечислили самых обсуждаемых российских спортсменов
Лавров поддержал слова Путина о геноциде в Донбассе
Сенатор предрек «не последнее решение» по Донбассу после признания ДНР и ЛНР
Определена доля завышающих цены на дома под Москвой продавцов
В Госдуме прокомментировали возможное решение Путина по ДНР и ЛНР
Швеция посоветовала избегать граничащих с Украиной регионов России
Коллега Валерия Николаева призвала навсегда лишить актера водительских прав
Шойгу заявил о возможности Украины создать ядерное оружие
Девушка купила утерянные посылки на девять тысяч рублей и случайно обогатилась
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.