Студент доел обед за соседом и лишился ног

В Массачусетсе, США, студент доел обед за соседом, попал в больницу и лишился ног до колен. Об этом сообщает LADbible.

19-летний молодой человек проголодался и решил посмотреть, что есть в холодильнике. Он нашел оставленную его соседом лапшу с курицей, которую тот принес из ресторана накануне, и принялся ее доедать.

Сразу после еды студенту стало плохо: у него поднялась температура и участился пульс. Вскоре у него начались сильные боли в животе, сопровождаемые тошнотой, озноб, головная боль, ригидность мышц шеи и частичная потеря зрения. Приятель молодого человека отвез его в больницу на консультацию к врачу.

На месте у студента появились фиолетовые пятна на теле и ногах, и тогда приятель перевез его в отделение неотложной помощи в другой больнице. В ходе осмотра выяснилось, что он страдает от агрессивной бактериальной инфекции, из-за которой у него отказали почки и начала сворачиваться кровь. В крови пациента обнаружили Neisseria meningitidis — возбудителя менингококковой инфекции, который может спровоцировать сепсис.

В результате заражения у молодого человека развилась гангрена, и врачам пришлось ампутировать его ноги до колен, чтобы спасти ему жизнь. Предполагается, что студент пропустил ревакцинацию менингококковой вакциной, которую он должен был сделать в возрасте 16 лет, и заразился бактериями через слюну.

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