Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Студент доел обед за соседом и лишился ног

19-летний студент лишился ног до колен из-за доеденной за соседом лапши с курицей

Изображение: New England Journal of Medicine

В Массачусетсе, США, студент доел обед за соседом, попал в больницу и лишился ног до колен. Об этом сообщает LADbible.

19-летний молодой человек проголодался и решил посмотреть, что есть в холодильнике. Он нашел оставленную его соседом лапшу с курицей, которую тот принес из ресторана накануне, и принялся ее доедать.

Сразу после еды студенту стало плохо: у него поднялась температура и участился пульс. Вскоре у него начались сильные боли в животе, сопровождаемые тошнотой, озноб, головная боль, ригидность мышц шеи и частичная потеря зрения. Приятель молодого человека отвез его в больницу на консультацию к врачу.

Материалы по теме:
Выживший Жена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
ВыжившийЖена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
25 ноября
Какая нелепая смерть Самые яркие кандидаты на премию Дарвина
Какая нелепая смертьСамые яркие кандидаты на премию Дарвина
7 апреля

На месте у студента появились фиолетовые пятна на теле и ногах, и тогда приятель перевез его в отделение неотложной помощи в другой больнице. В ходе осмотра выяснилось, что он страдает от агрессивной бактериальной инфекции, из-за которой у него отказали почки и начала сворачиваться кровь. В крови пациента обнаружили Neisseria meningitidis — возбудителя менингококковой инфекции, который может спровоцировать сепсис.

В результате заражения у молодого человека развилась гангрена, и врачам пришлось ампутировать его ноги до колен, чтобы спасти ему жизнь. Предполагается, что студент пропустил ревакцинацию менингококковой вакциной, которую он должен был сделать в возрасте 16 лет, и заразился бактериями через слюну.

Ранее сообщалось, что 23-летняя девушка из США сходила в фитнес-клуб и едва не лишилась ноги. У американки подкосились ноги, когда она слезла с велотренажера. Врачи нашли у нее рабдомиолиз — синдром, при котором поврежденные мышечные ткани попадают в кровоток.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Евгения Черкасова
Обсудить
Последние новости
Зеленский заявил о праве Украины на оборону
Стало известно о массированных ударах Киева по жилым кварталам в ДНР
Маски от COVID-19 назвали токсичной бомбой
Студент доел обед за соседом и лишился ног
Украина назвала условие прямых переговоров с Россией
Небензя обвинил Запад в «беззастенчивом накачивании» Украины оружием
Постпред Украины ответил на вопрос о возможности разрыва отношений с Россией
Тарасова ответила осудившей методы работы Тутберидзе с Валиевоей чемпионке ОИ
В США подтвердили решение ввести санкции против России
Начало повышения уровня моря связали с промышленной революцией
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.