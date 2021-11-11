Девушка едва не лишилась ноги из-за фитнеса на велотренажере

23-летняя девушка из США сходила в фитнес-клуб и едва не лишилась ноги. Ее историю публикует LADbible.

Кейлин Франко из Бостона, штат Массачусетс, рассказала на своей странице в Instagram, что 15 сентября 2021 года пошла в фитнес-клуб на тренировку по велоаэробике (спиннингу). «Я всю жизнь занимаюсь спортом, и очень удивилась, когда у меня подкосились ноги, как только я слезла с велотренажера», — говорит Франко.

Ночью американка не смогла заснуть из-за сильнейшей боли и отправилась в больницу. Врачи нашли у нее рабдомиолиз — синдром, при котором поврежденные мышечные ткани попадают в кровоток. Рабдомиолиз может возникнуть при травме или перегреве мышц и в тяжелых случаях приводит к некрозу тканей, отказу почек и потере конечности.

Американку госпитализировали, ей понадобилась срочная хирургическая операция. «У меня рабдомиолиз перерос в острый отечный синдром, и врачам пришлось удалить мышцы, которые разрушались и попадали в кровь» — рассказывает Франко.

Несмотря на своевременное вмешательство медиков, полное восстановление подвижности ноги невозможно. Кроме того, риск осложнений сохраняется в течение всей жизни. Тем не менее Франко благодарна врачам за то, что им удалось сохранить ей конечность.

Ранее сообщалось, что в Китае женщина пошла на занятие по йоге и оказалась в больнице на две недели. Она получила перелом ноги, когда попыталась принять одну из поз с помощью инструктора.