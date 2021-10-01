Женщина сходила на йогу и попала в больницу на две недели

В Китае инструктор по йоге решила помочь клиентке принять позу дракона и сломала ей ногу

В Китае женщина сходила на занятие по йоге, сломала ногу во время выполнения асаны и попала в больницу на две недели. Об этом сообщает The Independent.

Инцидент произошел на востоке страны в провинции Аньхой. Женщина пришла на занятия в частную студию йоги, и инструктор попросил ее принять позу дракона, нацеленную на раскрытие бедра и проработку сгибателей бедра и квадрицепса.

Преподавательница йоги посчитала, что ученица выполняет позу недостаточно точно, и решила помочь ей. «Она надавила мне на бедро, и надавила слишком сильно. Я почувствовала сильную боль, а потом поняла, что не могу пошевелиться», — рассказала клиентка студии.

Инструктор вызвала скорую помощь, которая доставила пострадавшую в больницу. Там выяснилось, что у нее сложный перелом бедра. Женщине пришлось провести в стационаре 16 дней.

Студия йоги заплатила клиентке 50 тысяч юаней (около 560 тысяч рублей), чтобы покрыть медицинские расходы. Однако женщина решила обратиться в суд, потому что лечение обошлось ей дороже, а во время лечения и реабилитации она не сможет работать.

Ранее сообщалось, что в Великобритании невеста сломала ногу на собственной свадьбе. Женщина запуталась в подвенечном платье и упала.