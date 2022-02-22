Российский следователь получил четыре года за коррупцию

Басманный суд Москвы вынес приговор бывшему следователю Главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) Грею Эфендиеву по делу о взятке в пять миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Подсудимый признан виновным в посредничестве в коррупции. Он получил четыре года лишения свободы в колонии общего режима.

В ходе прений сторон прокурор просил приговорить экс-следователя к 11 годам колонии строгого режима. Эфендиев признал вину на следствии, а на процессе настаивал на смягчении обвинения.

По версии следствия, следователь предложил коллеге получить через него взятку в пять миллионов рублей за освобождение гражданина от уголовной ответственности.