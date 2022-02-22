Путин ответил на обвинения в восстановлении Российской империи

Президент Владимир Путин опроверг спекуляции о том, что Россия якобы намерена восстановить себя в границах Российской империи на фоне признания независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства ответил, что предвидел подобные обвинения, и подчеркнул, что они не соответствуют действительности.

Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко сообщил, что Москва в ближайшее время выберет кандидатуры на посты российских послов в ДНР и ЛНР.

21 февраля президент Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР и поручил Вооруженным силам страны обеспечить поддержание мира в республиках. На следующий день Госдума ратифицировала соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с ДНР и ЛНР.