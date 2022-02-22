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69-я параллель

Российских оленей начали прививать от смертельной болезни

На Ямале за год планируют привить от сибирской язвы более 500 тысяч оленей

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

На Ямале оленей начали прививать от смертельной болезни — сибирской язвы. Вакцинация в регионе идет уже вторую неделю, сообщил руководитель службы ветеринарии Ямало-Ненецкого автономного округа Евгений Попов, его слова приводит «Север-Пресс».

За весенний этап ветеринары планируют привить около 200 тысяч животных, а всего за год вакцину получат более 500 тысяч оленей. Бригады ветеринаров работают в Ямальском, Приуральском, Надымском, Тазовском и Красноселькупском районах.

«Мероприятия продлятся до конца марта, а по северу Ямала, возможно, и до начала апреля. Затем мы делаем перерыв и животных не трогаем, поскольку приближается отел», — объяснил Попов.

Отмечается, что прививка животных в весеннее время имеет свои преимущества. В этот период стада находятся недалеко от населенных пунктов, а значит к ним можно подобраться не только на вертолете, но и наземным транспортом.

Вместе с вакцинацией оленей метят бирками с уникальными номерами. Они содержат персональную информацию о животном: пол, возраст, принадлежность владельцу, а также сведения о прививках.

Ранее на территории национального парка «Русская Арктика» удалось сфотографировать аборигенных новоземельских оленей. Долгое время считалось, что этот редкий подвид оленей ассимилировался с завезенными оленями, после чего перестал существовать в первозданном виде.

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Никита Абрамов
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