Мурашко назвал легко переносящую омикрон группу россиян

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1» назвал группу людей, которая переносит омикрон-штамм коронавирусной инфекции легче всего. По его мнению, лучше всего с данной разновидностью COVID-19 справляются привитые и ревакцинированные россияне, сообщает РИА Новости.

«Те, кто вакцинирован и прошли ревакцинацию за последние шесть месяцев, чаще всего или в легкой форме переносят заболевание, или бессимптомно», — рассказал министр.

Он также добавил, что основной группой риска являются люди, у которых ослаблен иммунитет, имеется сахарный диабет, а также пожилые. В их случае течение болезни может быть среднетяжелым, пояснил глава Минздрава. Кроме того, он заявил, что число госпитализированных с COVID-19 пациентов составляет около восьми процентов от всех заболевших.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что из-за клинических и эпидемиологических особенностей омикрон-штамма в России можно смягчить некоторые требования и рекомендации по профилактике COVID-19. В частности, изменения противоэпидемических мер готовы внести в правила посещения театров, музеев, общепита и фитнес-центров.