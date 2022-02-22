Роспотребнадзор объявил о смягчении некоторых противоэпидемических мер в России

Из-за клинических и эпидемиологических особенностей омикрон-штамма в России можно смягчить некоторые требования и рекомендации по профилактике COVID-19. В частности, изменения противоэпидемических мер готовы внести в правила посещения театров, музеев, общепита и фитнес-центров. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник, 22 февраля, передает РИА Новости.

Главный санитарный врач страны пояснила, что с учетом прогнозов ученых и экспертов в России можно говорить о смягчении ряда методических рекомендаций при наступлении периода «эпидемиологической ремиссии».

Попова подчеркнула, что меры по профилактике коронавируса в музеях, театрах и заведениях общепита могут быть ослаблены только при омикроне.

Ранее глава Роспотребнадзора сообщала, что в России наблюдается четкая тенденция к снижению заболеваемости COVID-19.

Снижение числа новых случаев коронавируса наблюдается в 51 регионе, добавила главный санитарный врач России. Тем не менее, по словам Поповой, важно продолжать соблюдать все ограничения и вакцинироваться.