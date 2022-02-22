Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России

В России наблюдается четкая тенденция к снижению заболеваемости COVID-19. Об этом на заседании координационного совета по борьбе с инфекцией заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее цитирует ТАСС.

«Это первая неделя, когда заболеваемость снизилась на 9,8 процента», — сказала главный санитарный врач.

Снижение числа новых случаев коронавируса наблюдается в 51 регионе, добавила она. Оценивая ситуацию с распространением инфекции, глава Роспотребнадзора подчеркнула, что необходимо продолжать соблюдать все ограничения и вакцинироваться.

Несмотря на положительную эпидемиологическую тенденцию, ситуация с COVID-19 остается напряженной — рост числа новых случаев фиксируется в 34 субъектах, подчеркнула Попова.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что только 9 процентов пациентов с коронавирусом находятся в стационарах, из них 2,5 процента — на аппаратах искусственной вентиляции легких. По его словам, в медучреждениях есть достаточное количество коек, а также кислорода и необходимых препаратов.