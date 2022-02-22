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Способ компактного сбора вещей для путешествия вызвал удивление в сети

Процесс сбора летнего женского гардероба на пять дней удивил пользователей сети

Лайфхак по компактному сбору летних вещей для короткой пятидневной поездки вызвал удивление пользователей сети. Процесс показали на видео в Instagram-аккаунте @makelifesimpler_.

Так, на ролике продемонстрирован способ сбора женского гардероба для пятидневного путешествия. Комплект одежды на каждый день: шорты и топ, короткий комбинезон, юбка и топ, леггинсы и футболка и платье складываются по отдельности, в небольшие стопки. После получившиеся «свертки» размещаются в специальных упаковочных сумках ребром друг к другу для большей экономии места.

При этом комплект пижамы, джинсовый жакет и нижнее белье складывается отдельно. В итоге, благодаря такому способу, вся одежда занимает меньшее пространство в чемодане, а также заранее отсортирована.

В комментариях пользователи сети подтвердили удобство данного способа, отметив при этом, что зимние вещи займут гораздо больше места в чемодане. «Спасибо, наконец-то я научилась собираться в поездку», «Идеальный гардероб для жарких стран», «Интересный подход», «Идеальный порядок», — написали они.

Дарья Рыбак
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