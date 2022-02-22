Подсчитаны траты россиян на путешествия в честь 23 февраля

Большая часть россиян не планирует путешествия за пределы своего города или региона на День защитника Отечества, который празднуется 23 февраля. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как показало исследование сервиса по поиску работы SuperJob, только шесть процентов россиян будут продлевать свой отдых в честь праздников отгулами или отпуском.

Эксперты федеральной сети турагентств «1001 тур» подсчитали, что траты россиян на путешествия 23 февраля варьируются в пределах 60-500 тысяч рублей. Самыми дешевыми путевками оказались короткие туры по России — средний чек таких поездок составил 59,8 тысячи рублей на семью.

Также относительно бюджетными направлениями названы Турция и Египет, где средний чек составил 73,1 тысячи и 80,6 тысячи рублей соответственно. Наиболее дорогостоящим отдыхом специалисты назвали путевку на Мальдивы. Там средний чек достигнул 499,2 тысячи рублей.

Ранее в АТОР назвали стоимость бюджетных туров на 23 февраля. В среднем путевки по России и за рубежом обойдутся примерно в 55-60 тысяч рублей на двоих. В данную сумму входит перелет и недельное проживание в трехзвездочной гостинице.