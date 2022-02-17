Россиянам назвали стоимость бюджетных туров на 23 февраля

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала отечественным туристам стоимость бюджетных туров в феврале — цена недельной путевки в среднем начинается от 40 тысяч рублей для двоих туристов. Об этом сообщается на официальном сайте АТОР.

По словам эксперта, средняя стоимость отдыха в России и за рубежом в этот период практически идентична и составляет порядка 40-45 тысяч рублей на двоих. При этом туры на 23 февраля обойдутся путешественникам дороже — в 55-60 тысяч рублей на двоих. В данную сумму входит перелет и недельное проживание в трехзвездочной гостинице.

Отмечается, что лидером среди зарубежных направлений на День защитника Отечества у россиян является Египет. «Популярные направления на февральские праздники никого не удивили. Понятно, что Египет лидирует. Есть запросы на Турцию, но Египет, Арабские Эмираты, Сейшелы, Мальдивы — это топ сейчас, — заключила Ломидзе. — Не могу не отметить Доминикану, которая тоже показала активный рост и в прошлом году».

Ранее стало известно, что Сочи, Крым и Стамбул названы самыми бюджетными направлениями для путешествий россиян на 23 февраля. Так, поездка в Сочи на десять ночей с вылетом с 19 по 24 февраля, проживанием в отеле категории две звезды и питанием на базе завтраков обойдется в 25,9 тысячи рублей на двоих туристов, в Крым — в 27,9 тысячи, в Стамбул — в 42,9 тысячи.

