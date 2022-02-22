В МИД России заявили о готовности к введению санкций Запада

Москва не боится западных санкций, связанных с признанием Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), заявил заявил замглавы МИД России Андрей Руденко, сообщает РИА Новости.

«Москва ничего не боится», — сказал Руденко, комментируя вопрос о возможности введения экономических ограничений и готовности России противостоять санкциям Запада.

Ранее стало известно, что послы Евросоюза договорились о санкциях в отношении признанных ДНР и ЛНР. Помимо ограничения торговых отношений, Евросоюз не будет признавать паспорта граждан России, которые были выданы на территории республик Донбасса.

Страны Евросоюза угрожают ввести более масштабные санкции против России в связи с признанием независимости ДНР и ЛНР 21 февраля. Новые антироссийские меры уже ввело руководство США.