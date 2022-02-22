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На Солнце зафиксировали самую крупную вспышку

Ученые из ESA засняли самую крупную солнечную вспышку за всю историю наблюдений

Специалисты из Европейского космического агентства (ESA) смогли зафиксировать с помощью камеры зонда Solar Orbiter самую крупную солнечную вспышку с полным солнечным диском за всю историю наблюдений. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Астрономическое событие произошло 15 февраля, и благодаря тому, что вспышка была с обратной стороны Солнца, которая отвернута от нашей планеты, последствия воздействия не наблюдались на Земле.

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Коронарный выброс засняли на камеру Full Sun Imager (FSI), которая предназначена для наблюдения за всей поверхностью звезды. В этот раз ученым впервые удалось сфотографировать как протуберанцы (выбросы плазмы), так и весь солнечный диск, что позволило оценить весь масштаб явления.

Астрономы считают, что хоть эта вспышка и не направила частицы к Земле (что привело бы к сбоям техники), это важное напоминание о непредсказуемости Солнца. Они также отметили, что, лучше исследуя подобные события, мы сможем защитить нашу планету от вредного влияния солнечных выбросов энергии.

В декабре 2021 года специалисты обнаружили, что похожая на Солнце звезда EK Draconis произвела массивный всплеск энергии, который превосходил все, что фиксировалось в Солнечной системе.

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Елена Апазиди
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