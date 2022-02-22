Россиянин задушил таксиста и попытался сжечь его машину

В Самарской области задержали 27-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 62-летнего водителя такси. Об этом во вторник, 22 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, преступление было совершено ночью 19 февраля. Местный житель отправился на такси до пункта назначения в Безенчукском районе, где по прибытии на место набросился на водителя и задушил его. После этого он сел за руль его машины марки Renault и уехал на ней в село Водино в Красноярском районе. Там он попытался сжечь автомобиль вместе с телом, однако это ему не удалось.

Предполагаемого преступника удалось задержать по горячим следам. В отношении него возбудили дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Во время допроса подозреваемый признался в содеянном. Сейчас решается вопрос о помещении его в СИЗО.

