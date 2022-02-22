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Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России

Стоматологу в Воронеже готовы платить 350 тысяч в месяц

Фото: Григорий Собченко / Коммерсантъ

Стоматологу-универсалу в Воронеже, Сургуте и Мурманске предлагают работать за 350 тысяч рублей в месяц, говорится в исследовании SuperJob.

Специалист должен быть с опытом работы от трех лет, работодатель готов помочь с переездом из другого города и компенсировать затраты на жилье. Также среди самых высокооплачиваемых вакансий России названа должность Java-разработчика в Брянске (от 220 тысяч рублей в месяц). Сотрудник будет разрабатывать банковское программное обеспечение. Работодатель предлагает возможности обучения и готов рассмотреть кандидатов из любого региона.

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Заместителю министра образования Тульской области готовы платить от 70 тысяч рублей в месяц. Самая высокооплачиваемая вакансия в Туле — врач в COVID-отделение на зарплату 120 тысяч рублей в месяц. Заместителю гендиректора сети столовых в Калининграде предлагают от 170 тысяч рублей в месяц.

Ранее стало известно, что одну из самых высоких зарплат для людей пенсионного и предпенсионного возраста (до 200 тысяч рублей в месяц) предлагают дизайнеру мебели во Владивостоке.

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Мария Строителева
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