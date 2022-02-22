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В Совфеде рекомендовали разрешить использование армии за рубежом

Сенатор Клишас сообщил, что комитеты СФ рекомендуют разрешить использование ВС за рубежом

Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ

Профильные комитеты Совета Федерации по конституционному законодательству, по обороне и безопасности, по международным делам рекомендуют дать президенту России Владимиру Путину согласие на использование Вооруженных сил страны в Донецкой и Луганской (ДНР и ЛНР) народных республиках. Об этом во вторник, 22 февраля, сообщил сенатор Андрей Клишас. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что подписанные с республиками Донбасса договоры гарантируют защиту прав граждан, проживающих на этой территории, а также создают правовую основу для пребывания там представителей российской армии. Их присутствие необходимо для поддержания мира в регионе, считает Клишас.

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Политик уточнил, что данное постановление в случае принятия сенаторами вступит в силу уже во вторник, 22 февраля.

21 февраля стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками.

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Евгения Куликова
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