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В США рассказали о перестройке самого могущественного корабля России

The National Interest: Россия перестроила атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов»

Фото: Олег Ласточкин / РИА Новости

В процессе ремонта Россия практически полностью перестроила атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов», рассказал обозреватель The National Interest Питер Сичиу.

В американском издании напомнили, что корабль, введенный в эксплуатацию в 1980-х годах, с 2013 года находится на ремонте. «По сути, ремонт был почти полной перестройкой корабля. По имеющимся данным, проведены масштабные внутренние работы, специалисты занимались монтажом оборудования, систем и агрегатов, покраской и теплоизоляцией судна», — пишет автор.

Отмечается, что модернизация крейсера, названного в июне 2021 года генеральным директором Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексеем Рахмановым самым могущественным кораблем Военно-морского флота (ВМФ) России, стала возможной, в частности, благодаря наличию его трехмерной компьютерной модели.

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Сичиу напоминает, что «Адмирал Нахимов» получит пусковые установки, позволяющие применять ракеты «Калибр-НК», «Оникс» и гиперзвуковой «Циркон».

В апреле американский журнал The National Interest заявил, что «Адмирал Нахимов», возможно, «покоится с миром». К выводам о «смерти» крейсера, который в августе прошлого года Forbes назвал потенциально самым мощным надводным неавианесущим военным кораблем в мире, в издании пришли, проанализировав задержки сдачи крейсера российскому флоту.

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Иван Потапов
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